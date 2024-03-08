На Харківщині росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль, є загиблі
У п’ятницю, 8 березня, близько 15:00 п'ятниці у Вовчанську Харківської області російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, внаслідок чого загинули чоловік і жінка. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.
За його словами, попередньо відомо, що загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка. Зі слів свідків, у автомобілі могла перебувати ще одна людина. Синєгубов додав, що інформація наразі оновлюється.
Зауважимо, що у першій половині дня окупанти випустили керовану авіабомбу на Вовчанськ Харківської області. Через що одна людина загинула, ще одна – постраждала, є пошкодження адмінбудівель.
Як інформував ZAXID.NET, що 28 лютого внаслідок обстрілу залізничного вокзалу на Харківщині загинули дідусь з шестирічною онукою.