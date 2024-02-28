Вокзал не працював від початку повномасштабного вторгнення

Російська армія обстріляла Куп’янський район на Харківщині. Окупанти поцілили у залізничний вокзал та кафе. Внаслідок обстрілу загинуло четверо людей, серед них – шестирічна дівчинка. Про це у середу, 28 лютого, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти поцілили у залізничний вокзал у селищі Великий Бурлук.

«Є влучання на території залізничного вокзалу. Двоє людей загинули – чоловік та шестирічна дівчинка. Мати дитини у важкому стані», – написав Олег Синєгубов.

Як розповів «Суспільному» голова Великобурлуцької громади Віктор Терещенко, загиблі – онука з дідусем.

«Це люди, які просто у цей час проходили повз вокзал. У нас вокзал після початку повномасштабної війни не працював, потяги не ходили. Крамниці поряд є, але у цей час вони вже не працюють. Тепер у нас половини вокзалу немає», – цитує «Суспільне» голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

Віктор Терещенко також зазначив, що до початку повномасштабного вторгнення у Великому Бурлуку проживало близько чотирьох тисяч людей, зараз – до двох тисяч. За словами голови громади, люди виїхали через постійні обстріли.

Перед цим, за словами Олега Синєгубова, окупанти вдарили КАБами по місту Купʼянськ.

«Влучили поряд з кафе, поранення отримали пʼятеро людей. Ще двоє людей – загинули», – розповів начальник Харківської ОВА.

На місцях влучання працюють екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на неділю, 25 лютого, росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області ракетами С-300. Внаслідок влучань пошкоджений залізничний вокзал міста, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків та десятки магазинів.