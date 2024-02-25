У ніч на неділю, 25 лютого, росіяни вдарили по Костянтинівці Донецької області ракетами С-300. Внаслідок влучань пошкоджений залізничний вокзал міста, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків та десятки магазинів, повідомили в поліції Донецької області.

Як розповіли у відомстві, внаслідок атаки окупантів також є постраждалі.

«Поранено цивільну особу. Руйнувань зазнали будівля залізничного вокзалу, храм, 2 приватних і 12 багатоквартирних будинків, 21 магазин, 19 торговельних павільйонів, три заклади освіти, 2 адмінбудівлі, пошта, кіоск», – йдеться у повідомленні.

В прес-службі «Укрзалізниці» розповіли, що вокзал вже тривалий час не працював, не приймав поїзди та не обслуговував пасажирів. У відомстві нагадали, що до початку повномасштабного вторгнення Костянтинівка була кінцевою станцією понад десяти поїздів далекого сполучення та понад 15 поїздів приміського сполучення. Сам будівля мала також історичну та мистецьку цінність.

«На самому початку Великої війни вокзал міста Костянтинівка став важливою точкою евакуації населення Донеччини», – йдеться у повідомленні.

Як пише сайт «Заборона», будівля залізничного вокзалу, що на вулиці Тихого, 81доволі далеко від центру міста. Проектування вокзалу в місті розпочалось у 1900-х роках архітектором Володимиром Глазиріним. Однак в царську добу вокзал не було побудовано. Лише 1926 року тут виникла одноповерхова споруда станції, що була зруйнована під час Другої світової війни. На її місці у 1955 році спорудили новий двоповерховий вокзал.