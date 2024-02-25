У ніч на 25 лютого російські терористи атакували Україну 18-ма ударними дронами типу Shahed. Сили оборони знищили 16 одиниць дронів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Як розповіли у відомстві, ворог атакував Україну дронами з: Приморсько-Ахтарську в Росії та мису Чауда в окупованому Крим.

«В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 16 «шахедів» у межах Полтавської, Київської, Хмельницької, Миколаївської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської областей», – йдеться у повідомленні Telegram.

Зазначимо, що під час нічної атаки тривога була оголошена у ряді центральних, північних та південних областей.

Під ранок повідомлялося про кілька серій вибухів у Хмельницькій області. У Повітряних силах також попереджали про загрозу безпілотників у цьому регіоні. Також про роботу сил ППО бойовим ударним дронам повідомляли в Київській ОВА.