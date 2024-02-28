У ніч на 28 лютого Росія атакувала Україну ракетами С-300 та ударними БпЛА типу Shahed. Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Зазначається, що росіяни атакували зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу Shahed із району Приморсько-Ахтарська, що в РФ.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони і зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 «шахедів» у межах Одеської та Миколаївської областей.

Також, ближче до ранку, Повітряні сили повідомляли про активність стратегічної авіації Ту-22м3 в акваторії Чорного моря. Через ракетну небезпеку повітряна тривога була оголошена, крім південних, у деяких центральних областях.

Однак згодом, борти Ту-22м3 покинули пускові рубежі у Криму та розвернулись зворотнім курсом без ракетних пусків.