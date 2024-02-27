ППО знищила 11 з 13 БПЛА над Україною, один із них знищили на Хмельниччині

У ніч на вівторок, 27 лютого, Повітряні сили ЗСУ повідомили про рух невідомих безпілотників до Хмельницької та Чернівецької областей від кордону з Молдовою. Водночас у Міноборони Молдови повідомили, що жоден російський БПЛА не пролітав над територією Молдови.

Приблизно о 22:55 у прес-службі Повітряних сил повідомили про загрозу застосування безпілотників на території Чернівецької та Хмельницької області з боку Молдови. До 00:35 області перебували під загрозою атаки дронів-камікадзе, а приблизно о 23:30 Повітряні сили повідомили про загрозу і для Рівненської області.

«Невизначені БПЛА від кордону з Молдовою – у напрямку Хмельницького. Рівненська область – загроза застосування ударних БПЛА», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Приблизно о 23:30 на Хмельниччині лунали вибухи, повідомило «Суспільне».

Зазначимо, за 15 хвилин до повідомлення Повітряних сил прес-службі міністерства оборони Молдови повідомила, що над повітряним простором країни не пролітав жоден безпілотник, запущений Росією. Крім того, усі дрони, які рухалися в бік Молдови через Одещину, знищила українська ППО.

«Щодо ймовірного ризику входження безпілотника в простір Республіки Молдова повідомляємо, що жоден безпілотник, запущений Росією сьогодні ввечері над Україною, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова», – повідомили у міністерстві.

Зранку 27 лютого у прес-службі Повітряних сил повідомили, що знищили над Україною 11 із 13 ударних безпілотників, якими Росія атакувала Україну. За даними сил ППО, окупанти запускали БПЛА з Приморсько-Ахтарська у Краснодарській області Росії, а також з російського Курська.

«До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України. В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 “шахедів” у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей», – повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 27 лютого

У прес-службі Хмельницької ОВА повідомили, що над областю вночі збили один дрон. Наразі тривають пошуки його уламків. В ОВА зазначили, що повідомлень про постраждалих чи пошкодження майна не надходило.

Сили оборони півдня України повідомили, що росіяни спеціально проклали маршрут одного із дронів через кордон із Молдовою.

«Маршрут одного з дронів ворог провокативно спрямував за траєкторією із перетином українсько-молдовської ділянки державного кордону в Одеській області. Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами протиповітряної оборони України», – повідомили у прес-службі Сил оборони Півдня.

Нагадаємо, 11 лютого у Молдові після атаки Росії на Одеську область виявили уламки дрона-камікадзе з нерозірваною бойовою частиною. Бойова частина містила приблизно 50 кг вибухівки. Майже через тиждень молдовські правоохоронці виявили ще один дрона на кордоні з Україною.