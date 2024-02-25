Головне управління розвідки Міноборони України стверджує, що інформація про те, що депутати невизнаного Придністров’я найближчим часом можуть звернутися до президента Владіміра Путіна з проханням увійти до складу Росії, не відповідає дійсності. Про це повідомила прес-служба ГУР у неділю, 25 лютого.

Як повідомили у відомстві, поширення інформації про начебто такі наміри носить усі ознаки свідомої дезінформаційної кампанії з метою дестабілізації ситуації в регіоні.

Українська розвідка стверджує, що за наявною інформацією, 28 лютого депутати невизнаного Придністров’я на своєму з’їзді не планують звертатися з відповідним проханням.

Нагадаємо, 22 лютого молдавські медіа з посиланням на «депутата» ПМР писали, що у Тирасполі на 28 лютого призначено «з’їзд депутатів усіх рівнів», де має бути озвучено звернення до президента Росії Владіміра Путіна у якому може міститись прохання приєднати територію невизнаної республіки до складу Росії. В управлінні з реінтеграції уряду Молдови заявили тоді, що стежать за ситуацією у Придністров’ї й наразі не бачать передумов погіршення ситуації в регіоні. Натомість сайт «Українська правда» вказував, що поширена інформація є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу, а також певним тиском з боку невизнаного Придністров'я з метою захисту економічних інтересів.

Своєю чергою аналітики Інституту вивчення війни застерігають, що Кремль може вжити заходів, щоб зірвати український експорт зерна. Для цього росіяни може використати невизнане Придністров’я для створення нестабільності в Молдові й таким чином завдати шкоди трафіку вздовж західного узбережжя Чорного моря.