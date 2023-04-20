Військовий контингент РФ у Придністров’ї має офіційну назву Оперативна група російських військ

На засіданні Об'єднаної контрольної комісії (ОКК) з керування миротворчою операцією в «Придністров’ї» Молдова заявила про порушення режиму безпеки з боку так званого миротворчого контингенту Росії. Про це йдеться в заяві Бюро з питань реінтеграції Молдови, пише «Європейська правда» з посиланням на Moldpres.

Як повідомляється, під час засідання ОКК Молдова порушила питання про незаконні пости «придністровських» силових структур і необхідність їхнього виведення із так званої зони безпеки, розташованої вздовж усього адміністративного кордону між правим і лівим берегами Дністра.

Делегація з Молдови звернула увагу на неодноразові випадки розміщення об’єднаними миротворчими силами блокпостів, на яких необґрунтовано зупиняють автомобілі, зокрема й дипломатів, акредитованих у Молдові.

Крім того, було вказано на порушення режиму Зони безпеки з боку російським військовим контингентом з лютого по квітень 2023 року. Йшлось про неузгоджені «пересування броньованої військової техніки поза межами розташування постів Об'єднаних миротворчих сил».

У Бюро з питань реінтеграції Молдови наголосили, що ці інциденти «мали резонанс у суспільстві та посилили невдоволення мешканців Зони безпеки, які регулярно піддаються необґрунтованим зупинкам з надмірною перевіркою документів та транспортних засобів».

У зв’язку з цим Кишинів закликав російський військовий контингент утриматися від дестабілізуючих дій і сприяти збереженню миру на берегах Дністра.

Військовий контингент РФ у Придністров’ї має офіційну назву Оперативна група російських військ (ОГРВ). Контингент складають два мотострілецьких батальйони плюс підрозділ управління. Загалом це – від 1500 до 1700 військовослужбовців РФ. Молдова вважає присутність ОГРВ у Придністров’ї незаконною і вимагає її виведення.

Раніше російські військові могли здійснювати ротацію через сухопутний коридор України, але з 2014 року такої можливості в них немає.