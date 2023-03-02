Росія влаштовує напругу навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, для того, щоб відволікти увагу від війни в Україні і продемонструвати хоч якусь «перемогу» для російського народу. Про це повідомив представник відомства Андрій Черняк.

За його словами, на російських збройних складах у Придністров'ї практично немає зброї.

«У Придністров'ї росіяни мають дуже обмежений контингент. Є склади, які вони охороняють. Але не на тих складах вже майже нічого немає, а те, що залишилося - старе і непридатне до використання. А в Молдові вони зараз все ж таки намагаються політичним шляхом розхитати ситуацію – під "чужим прапором"», – заявив представник ГУР.

Черняк переконує, що такий сценарій з провокаціями росіяни колись реалізовували у Донецьку та Луганську. Створюючи напругу в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перша - це спроба відвернути європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні.

«Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, у тому числі в сенсі допомоги. Тому вони намагаються. розпалити нову пожежу в Європі», – пояснив він.

Крім того, каже Черняк, дії Росії спрямовані на внутрішнього споживача, адже вони не досягли жодного результату у своїй так званій «спеціальній військовій операції». Тому їм потрібно демонструвати будь-які «перемоги» для свого населення.

Нагадаємо, міністерства оборони і закордонних справ Росії опублікували заяву про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. У заяві йдеться про те, що провокація нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України, зокрема «із залученням формування "Азов"».

Також російське відомство заявило, що як «привід для вторгнення» планують інсценування наступу російських військ із території Придністров'я, і для цього українські військові нібито будуть переодягнені у форму військовослужбовців збройних сил РФ. Слід зазначити, що російська влада часто використовує такі заяви, щоби потім виправдати власні агресивні дії.