Міністерство закордонних справа назвало фейком заяву Росії про те, що Україна отримала радіологічні матеріали для здійснення "провокації". Про це йдеться у повідомленні речника МЗС Олега Ніколенка у Twitter.

У середу міністерство закордонних справ Росії заявило, що Україна нібито готує провокації біля невизнаної ПМР «з використанням радіоактивних матеріалів».

«Україна суворо дотримується зобов'язань щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Нехай вас не вводить в оману підручник російської пропаганди. Росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі», – йдеться у повідомленні.

В уряді Молдови також назвали російську заяву брехнею.

«Держустанови стежать за ситуацією і не підтверджують інформацію, поширювану російською стороною», – йдеться в повідомленні уряду Молдови. Влада країни також закликала громадян зберігати спокій і стежити за офіційними джерелами інформації.

Нагадаємо, міністерства оборони і закордонних справ Росії опублікували заяву про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я. У заяві йдеться про те, що провокація нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України, зокрема «із залученням формування "Азов"».

Також російське відомство заявило, що як «привід для вторгнення» планують інсценування наступу російських військ із території Придністров'я, і для цього українські військові нібито будуть переодягнені у форму військовослужбовців збройних сил РФ. Слід зазначити, що російська влада часто використовує такі заяви, щоби потім виправдати власні агресивні дії.