На кордоні з Молдовою в районі невизнаного Придністров’я Україна посилює заходи безпеки й будує фортифікаційні споруди, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«На кордоні з Молдовою є такий сегмент, як Придністров'я, від моменту повномасштабного вторгнення сили оборони посилили цей напрямок. Ці заходи тривають і досі. Відбувається не тільки посилення контролю, але й будування інженерно-фортифікаційних споруд, щоб сили оборони мали можливість здійснювати всі необхідні заходи на цьому напрямку», – сказав він в ефірі національного телемарафону ввечері у вівторок, 28 лютого, повідомило «Суспільне».

За даними Держприкордонслужби, всі пункти пропуску в районі Придністров'я закриті.

Придністровська Молдавська Республіка – самопроголошена держава на території Придністров'я, яку міжнародна спільнота визнає частиною Молдови. Займає майже всю молдовську частину лівого берега Дністра, а також кілька населених пунктів на правому березі річки. На північному сході межує з Україною (Одеська та Вінницька області), на південному заході – з Молдовою.

В регіоні перебувають російські військові, які здебільшого займаються охороною військових складів.