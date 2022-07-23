Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна готова допомогти Молдові з деокупацією території Придністров’я. Про це Буданов заявив у п’ятницю в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Керівник ГУР, зокрема, заявив про повну підтримку прагнень Молдови деокупувати свою територію.

«Я підтримую прагнення Молдови позбутися окупаційних військ на їхній території. І ми як держава і як спецслужба зробимо все, щоб допомогти братській державі позбутися окупантів зі своєї землі», – сказав він.

Раніше глави «МЗС» невизнаної «Придністровської Молдовської Республіки» Віталій Ігнатьєв заявив про те, що ПМР прагне здобути незалежність від Молдови з подальшим приєднанням до Росії.

Про це ж заявив і член комітету російської Держдуми з міжнародних справ Дмітрій Бєлік.