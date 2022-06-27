Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду у Києві

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відповість на спроби ударів з території невизнаного Придністров'я. Під час зустрічі у Києві Володимир Зеленський із президенткою Молдови Маєю Санду обговорили ситуацію та можливі ризики удару з боку Придністров'я. На його думку Зеленського, «необхідно зробити все, щоб не було дестабілізації у Придністров'ї».

«Будь-які дії на тимчасово окупованій території Молдови – у Придністров’ї, які загрожуватимуть Україні, отримають відповідну реакцію, утім, варто уникати дестабілізації в цьому регіоні», – зазначив Володимир Зеленський під час брифінгу з президенткою Молдови у Києві, повідомили в Офісі президента.

За словами Зеленського, інформація про можливість ударів із Придністров'я є, але, здебільшого, вона штучно нагнітається з боку РФ.

«Якщо вони будуть, я вважаю, що це глобальна помилка. Ми сигнали ті чи інші якісь отримуємо. Вони неприємні. Але ці люди з тимчасово окупованих територій Молдови мають знати, що для нас це буде не удар, а ляпас, а ми на ляпас відповімо ударом», – запевнив Зеленський.

Мая Санду зазначила, що уряд Молдови робить усе можливе, щоби не дозволити невизнаному Придністров'ю загрожувати Україні.

«Ми пильно відстежуємо всі події в Придністров'ї та не бачимо жодних загроз. Ми робимо все, що можемо, щоб не дати змоги цьому сепаратистському регіону становити загрозу Україні та Молдові. Україна та Молдова мають підтримувати регулярний діалог із питань безпеки, які впливають на наші держави. Ми погодилися працювати разом, щоб підтримувати стабільність та уникнути провокацій, які мають на меті дестабілізувати обстановку», – сказала Санду.

Раніше заступник голови Радбезу РФ Дмитрій Медведєв пригрозив Молодові, що заходи Кремля у відповідь на приєднання Кишинева до антиросійських санкцій не змусять себе чекати.