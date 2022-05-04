У Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили, навіщо Росія нагнітає ситуацію в Придністров'ї. У розвідці зазначили, що Росія лише нагнітає ситуацію в придністровському регіоні Молдови для психологічної атаки на Україну та щоби розпорошити сили української армії. За інформацією розвідки, близько 300 російських військових охороняють у регіоні склади боєприпасів, які вичерпали свій термін придатності і не підлягають транспортуванню, повідомило видання «Лівий берег».

«Усвідомлюючи відсутність помітних успіхів у так званій «спеціальній операції» проти України та ефективність дій українських підрозділів, окупаційне командування намагається створювати зони нестабільності поблизу українського кордону та видимість загрози нападу російських та проросійських збройних формувань з території Придністров’я», –зазначили в ГУР.

У розвідці кажуть, що, за оцінками експертів, кількість реально боєздатного та вмотивованого особового складу російських військ у Придністровському регіоні Молдови не перевищує 300 осіб. Вони охороняють склади боєприпасів у с. Ковбасна.

Більша частина боєприпасів вичерпала свій термін придатності і не підлягає транспортуванню. Тільки 7-8 тис. тонн є справними та можуть бути використані.

«Близько двох третин усієї бойової техніки на території Придністров’я є повністю або частково небоєздатною, а також не має матеріальних засобів та виробничих потужностей для її ремонту та відновлення», – зазначили в ГУР.

Розвідники кажуть: потенційно придністровський регіон Росія може використати як плацдарм для налагодження ліній постачання і забезпечення розгортання російського угруповання на території Молдови. Та це можливо в разі створення сухопутного коридору через територію південних областей України.

Зазначимо, що через провокації РФ Євросоюз збільшить військову допомогу для Молдови.

Нагадаємо, нещодавно розвідка повідомила, що у Придністровʼї заздалегідь надрукували газету про «криваві теракти» із закликом до Путіна про допомогу.