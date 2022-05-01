У «зверненні» місцеві жителі нібито просили Путіна «задіяти армію Росії» у Придністров'ї

У Росії надрукували «екстрений випуск» газети Придністров'я, в якому йдеться про теракти та офіційне звернення жителів регіону до російського диктатора Путіна з проханням про допомогу. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«Оперативним шляхом отримано інформацію про диверсійну заготовку – тираж газети «Придністров'я» від 2 травня 2022 року з нібито офіційним зверненням мешканців Придністров'я до Путіна з проханням про захист від нападу українських Збройних Сил. Оголошенням цієї провокації дії ворожих сил дискредитовані», – повідомило ОК «Південь».

Telegram-канал NEXTA Live 30 квітня опублікував нібито сторінку спецвипуску газети «Придністров'я», датовану 2 травня 2022 року. Серед матеріалів – «звернення» місцевих жителів до президента Росії Владіміра Путіна та повідомлення про «численні напади» на регіон.

Там же йшлося і про «десятки вбитих». У «зверненні» місцеві жителі нібито просили його «задіяти армію Росії» у Придністров'ї.

Водночас головний редактор видання «Придністров'я» Олександр Карасьов спростував справжність цієї сторінки, заявивши, що це – фейк і подібний спецвипуск видання не готувало, пише молдавське видання NewsMaker.

Нагадаємо, впродовж останніх днів у Придністров’ї – окупованому регіоні Молдови – посилились російські провокації. За кілька днів до цього російські військові заявляли, що їхня мета – захопити південь України, щоб мати ще один вихід до Придністров’я.