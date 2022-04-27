Загострення ситуації у самопроголошеному Придністров’ї може змінити обстановку на південному фронті в Україні. Росія типово звинувачує в ескалації ситуації Україну, Молдова має доволі м'яку позицію і стверджує, що у Придністров’ї тривають внутрішні розбірки певних угрупувань. Українська сторона називає події у Придністров’ї провокацією і розглядає декілька сценаріїв розвитку подій: від створення нового фронту на Одещині до відведення уваги світу від Маріуполя.

ZAXID.NET розпитав керівника проектів з безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павла Лакійчука про ситуацію в Придністров’ї та наслідки, до яких це може призвести.

Зараз ситуація у Придністров’ї – в центрі уваги. Серія вибухів, введення червоної терористичної зони. Є припущення, що таким чином Росія намагається залучити самопроголошену державу до війни з Україною. А що ви думаєте?

Коли Росія намагалася залучити до війни в Україні Білорусь, то тоді ще можна було говорити, що вони намагаються когось залучити до війни. А Придністров’я – це фактично російська колонія на території Молдови. Тому про залучення до війни – не зовсім правильно говорити. Придністров’я – це формально територія Молдови, окупована російськими військами. Фактично там розташований російський військовий контингент, так звані миротворці і ще більше угруповання російських військових, про яких менше говорять, – це ті, які охороняють армійські склади.

Ці склади ще радянські, зараз вважаються російськими, які вони досі не вивезли на територію РФ. Це велика кількість озброєння, боєприпасів. Складно говорити про їх стан і якість після понад 30 років перебування там, але тим не менш, там щось є. І коли росіяни проводять подібні провокації…Я думаю, що це все ж таки російські спецслужби затіяли, хоча Росія це скидає на Україну, Молдова каже, що це внутрішні розбірки придністровських угруповань. На мою думку, оце загострення має на меті створити, з того боку, загрозу і скувати угруповання наших сил, які розташовані на півдні, в районі Одеси. І в тому числі тепер вони створюють гіпотетичну загрозу заходу боку Придністров’я.

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По-друге, не виключено, що вони зроблять ставку на ці боєприпаси, на ту зброю, яка розташована на території Придністров’я. Це буде складно, але якщо притисне, вони цілком зможуть це зробити. Це практична складова захоплення Бессарабії, тому така загроза насправді існує. Тут я погоджуюся з речником Офісу президента [Олексієм Арестовичем – ред.], коли він каже, що росіяни намагаються створити нові напрямки війни в Україні.

Якщо військових з Придністров’я якимось чином залучать до цієї війни, чи їх достатньо, щоб вони створили суттєву військову загрозу?

Військових РФ не настільки багато у Придністров’ї, щоб це угруповання складало додаткову загрозу. Офіційно миротворчий батальйон там, здається складається з 470-500 людей, а загальна чисельність разом з тими, хто охороняє склади – це ще на 1000 людей більше. Тобто 1500 людей – це зовсім небагато для масштабів російсько-українського збройного конфлікту. А частини збройних сил «ПМР», за різними оцінками, складають від 4500 до 8000 людей.

Загальна чисельність російських військових у Придністров'ї становить близько 1500 людей

Якщо «ПМР» оголосить війну Україні і росіяни розведуть там мобілізацію як на Донбасі, то це ще плюс 15 000 людей – гарматного м’яса. Нічого хорошого придністровцям не світить, але Росія намагається всунути свого носа, використати ресурси з будь-кого і в будь-який спосіб. Я вважаю, що багато що в цій ситуації буде залежати від позиції Молдови.

До речі, щодо Молдови. Я читала прогнози американських експертів і вони не виключають, що Росія може спробувати окупувати Молдову. Як ви розцінюєте такі прогнози?

Такий варіант я б не виключав в цілому. Американцям в цьому питанні слід вірити, з одного боку. З іншого боку, можливо, це певний важель тиску на Кишинів з метою, щоб вони трошки почали думати головою, оцінювати реальну загрозу і змінили не дуже конструктивну позицію.

А що б зараз мала б зробити Молдова, щоб цю ескалацію зупинити?

По-перше, Молдова може досить жорстко виступити до лідерів Придністров’я і нагадати їм, що Придністров’я є частиною Молдови, і таким чином вони втягують в конфлікт не тільки населення свого регіону, а й Молдову в цілому. В принципі, у Молдови достатньо важелів для того, що зупинити придністровців від непродуманих рішень.

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Маю ще питання стосовно Одеси. Підірвали двічі міст через Дністровський лиман, обстрілюють Одесу. Які шанси відкриття ще одного фронту у цьому напрямку?

По-перше, це буде значною мірою залежати від обстановки на херсонському та миколаївському напрямках, де росіяни більше ведуть активну оборону, але на поточний момент у них не вистачає ресурсів, щоб наступати на всіх напрямках.

Також це залежить від ситуації на Донбасі. Якщо ми їм там дамо по зубах, то навряд чи вони далі підуть на захід на захоплення Миколаєва та Одеси. Якщо вони досягнуть своєї цілі на Донбасі, вони рушать далі і зупиняться там, де їх зможуть зупинити. А якщо розпочнеться наступ на Миколаїв і далі на Одесу, то росіяни, безумовно, будуть підтягувати і Придністров’я в бойові дії. Можливі нові спроби проведення морських десантів, навіть зважаючи на те, що зараз обстановка на морі так склалася, що потенціал ефективної десантної операції оперативного рівня вони втратили. Але думаю, що вони не будуть зважати на можливі втрати у випадку, якщо будуть розвивати широкі наступальні дії.

Те, що відбувається у цьому напрямку наразі – це більше порушення наших ліній комунікацій, залякування населення і підтримання в напрузі південне угруповання наших сил. Те, що відбувається в Придністров’ї і обстріли Одеси – це саме для того, щоб наші угруповання, що розташовані в Одесі і навколо неї, не могли підтримати наших військових в Миколаєві і здійснити наступ у бій Херсону. Мені здається, що такий задум росіян.

Маю ще одне питання, воно дещо з іншої теми, але теж дуже всіх цікавить. Можете пояснити оці всі вибухи і пожежі в різних містах Росії, які ми останнім часом спостерігаємо?

Знаєте, один з офіцерів штабу російського чорноморського флоту після потоплення «Москви» сказав, що причиною вибуху на кораблі було порушення техніки безпеки – курили вони в недозволеному місці. У росіян є така звичка – багато курити в недозволених місцях: від Уссурійська до Брянська. Хай кидають курити, може, буде краще.