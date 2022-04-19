В Україні розпочалась друга фаза війни, до якої і Збройні сили України, і російська армія готувались з початку квітня. «Велика битва за Донбас» розпочалась зі спроб Росії захопити нові точки сході, але станом на зараз українські військові дають ворогу відсіч. За даними американської та української розвідки, росіяни на момент початку другої фази війни накопичили на Донбасі майже 80 батальйонних тактичних груп, а це понад 60 тисяч солдатів, не рахуючи військову техніку.

Україна теж сконцентрувала свої сили на Донбасі та завдяки збройній підтримці з Заходу декларує готовність відбивати наступ ворога. Військові аналітики, з якими поспілкувався ZAXID.NET, вважають, що найближчі тижні будуть вирішальними у цьому протистоянні, але війна навряд чи завершиться швидко.

«Висока інтенсивність бойових дій можлива протягом наступних 2-3 тижнів»

Увечері 18 квітня президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців повідомив, що росіяни почали великий наступ на Донбас, до якого давно готувались. Президент одразу заявив, що українська армія буде боротись з ворогом, скільки б сил він не накопичив.

Військовий експерт з Центру досліджень армії, конверсії й роззброєнь Ігор Левченко каже, що росіяни постійно намагалися вести наступ на Донбасі, втім зараз посилили артилерію та збільшили масштаби свого наступу.

«Треба розуміти, що противник постійно намагається здійснювати наступальні дії на Сході, питання тільки в тому, наскільки багато військ він застосовує у своїх наступах. Тобто до цього він також наступав кожен день на різних напрямках, але зараз зросла кількість військ, задіяних у наступі, а також збільшилась щільність артилерійського вогню. Тому ми можемо говорити, що великий наступ розпочався, а яку форму він буде мати – можливо, таку ж, яку ми бачимо сьогодні, а, може, інтенсивність бойових дій буде збільшуватися», – вважає Ігор Левченко.

Військові аналітики не можуть точно спрогнозувати, як розвиватимуться подальші події на Донбасі. Пентагон заявив, що той наступ, який росіяни вже розпочали – лише підготовка, прелюдія і що основна битва ще попереду. «Росіяни продовжують створювати умови для того, щоб в кінцевому підсумку отримати успіх на місцях, застосовуючи більше сил, засобів для операції, яка ще попереду», — заявив речник Пентагону Джон Кірбі у вівторок, 19 квітня.

За даними американської та української розвідки, росіяни стягнули на Донбас не менше 76 батальйонних тактичних груп (БТГ), що на 11 БТГ більше ніж було до 1 квітня. Одна БТГ, каже ZAXID.NET військовий експерт, генерал-майор СБУ Віктор Ягун, це близько 800 людей. Тож загалом РФ сконцентрувала на Донбасі близько 61 тис. військових і сотні одиниць військової техніки.

«Будемо дивитися, наскільки у них вистачить сил. На жаль, у нас є прогалина – це авіація, яку вони активно будуть використовувати. Вони не дуже хочуть вступати з нами у безпосередні бойовий контакт, використовують танки і далекобійну артилерію, ракетне озброєння, щоб дистанційно знищити наші бойові порядки», – каже Віктор Ягун.

Американські та українські військові експерти сходяться у тому, що Росії потрібна перемога на Донбасі до 9 травня, щоб підняти рівень патріотизму серед населення та показати хоч якісь успіхи після поразки на півночі України. Скоріш за все, бої на Донбасі найближчим часом стануть ще інтенсивніші.

Росіяни сягнули на Донбас велику кількість військової техніки, але невідома її якість

«Українська армія, скоріш за все, буде проводити оборонну операцію, завданням якої є, в першу чергу, утримати вигідні позиції і нанести максимальний урон противнику для того, щоб він втратив можливості подальшого проведення наступу. Можливо, на деяких ділянках будуть проводити якісь контрнаступальні дії. Висока інтенсивність бойових дій можлива протягом наступних 2-3 тижнів, орієнтовно до того 9 травня, про яке всі говорять. Можливо, це закінчиться швидше. Все залежить від того, наскільки інтенсивно росіяни будуть вести наступ і скільки вони будуть успішні їхні дії і, з іншого боку, наскільки швидко їхній наступальний потенціал буде вичерпаний», – каже Ігор Левченко.

За словами Віктор Ягуна, найкращі свої війська та техніку Росія використала під час наступу на Київ в першій фазі війни. Тому зараз невідомо, яка якість війська, зігнаного на Донбас.

«Та потуга, яку вони збирали два роки і за допомогою якої вони мали за 48 годин зайти в Київ, закінчилася пшиком. І техніка там була набагато краща, особовий склад був набагато підготовленіший. Що вони зараз позбирали з усіх усюд – невідомо, подивимось. Ще декілька днів пройде і ми будемо розуміти, з ким ми маємо справу», – каже Віктор Ягун.

«Деблокада Маріуполя можлива після відбиття широкомасштабного наступу на Донбасі»

Як би не завершилась друга фаза війни, битва за Донбас – це навряд чи стане завершення війни в Україні, а укладання мирного договору з РФ не поверне Україні захопленні території, вважає вважає Ігор Левченко.

«Після 9 травня можлива оперативна пауза, але війна не закінчиться після цього, навіть якщо одна зі сторін завдасть іншій військову поразку. Росіяни, якщо будуть мати успіх, почнуть лізти далі в будь-якому напрямку – в сторону Миколаєва і Одеси чи через континентальну частину України. А якщо їм буде нанесена поразка і наступ буде зупинений, то якщо ми збираємось повертати свої території, ми повинні будемо проводити наступальні дії. Що б не було написано у мирному договорі, якщо росіяни щось захопили, то самовільно вони звідти не підуть – це 99%. Їх фізично треба буде вибивати з усіх наших територій», – каже військовий експерт.

Росіяни інтенсивно бомбардують Маріуполь, але українські військові не дають ворогу повністю захопити місто

Попри зосередження основних сил на Донбасі росіяни продовжують намагатись наступати на півдні та тероризують Маріуполь. Втім, на думку експерта, деблокада Маріуполя, про яку зараз багато говориться, неможлива, поки не буде вирішена ситуація на Донбасі.

«Українські воїни утримують певні території, проводять вилазки, нищать окупанта. Головна проблема, що ворог має абсолютну перевагу в повітрі, а ми не можемо доставити засоби ППО в Маріуполь, відбуваються бомбардування зброєю високої потужності. Маріуполь – це достатньо трагічна історія, і вирішення проблеми Маріуполя, деблокада міста можлива у разі відбиття цього широкомасштабного наступу на Сході. Якщо в результаті ворог буде виметений і зазнає великих втрат, це створить передумови для того, щоб на певних напрямках наші війська могли перейти в контрнаступ і, зокрема, а напрямку Маріуполя», – пояснює Ігор Левченко.

«Вони будуть лупити по логістичних центрах, залізниці і автомобільних розв’язках»

Дуже важливу роль у відбитті ворога на Донбасі, про яке повідомляє Генштаб ЗСУ, відіграє збройна підтримка Заходу. Тому у найближчі тижні варто очікувати ракетних ударів по логістичній інфраструктурі, кажуть аналітики.

«Без допомоги світу, Заходу ми не потягнемо цю війну: ні фінансово, ні в плані зброї. Але допомога надається, хоч і кажуть, що чогось недостатньо чи щось приходить запізно. Але як мінімум, нам постачають боєприпаси до тих систем озброєння, які в нас є, у першу чергу, для артилерії. Тому що при такій інтенсивності бойових дій вже після першої фази війни, яка закінчилась відступом окупантів з північної частини країни, у нас би не лишилося боєприпасів, щоб вести подальші інтенсивні бойові дії. Тому нам активно поставляють боєприпаси і нам є чим воювати», – каже Ігор Левченко.

Ракетні удари по ближніх до кордону з ЄС областях, вочевидь, продовжаться. 18 квітня росіяни запустили чотири ракети на Львів, одна з них потрапила в СТО, де загинули мирні люди. Це вперше Львів зазнав втрат цивільних за час війни. Міноборони Росії після цієї атаки заявило про успішне знищення військових поставок НАТО у Львові.

18 квітня росіяни атакували ракетами Львів, вважаючи, що тут накопичують військову техніку НАТО (на фото СТО, у який влучила одна з ракет)

«Вони будуть це робити [бомбити українські міста]. По-перше, щоб показати, що вони можуть це робити. По-друге, щоб спровокувати паніку і дезорганізацію в тилу. А по-третє, вони зараз почнуть лупити не тільки по містах, а по логістичних центрах, і це вони вже роблять, по залізниці і, можливо, по автомобільних розв’язках. Вони хочуть знищити будь-які логістичні можливості України для перекидання резервів або озброєння, яке іде з Заходу на схід», – пояснює Віктор Ягун.

«У найближчі тижні кількість ракетних ударів по Україні збільшиться, росіяни будуть цілитися в лінії постачання, там, де проводиться накопичення військової техніки. Наше завдання тут – не висвітлювати ці питання, щоб військові могли приховано проводити свої заходи та ворог не знав, де і що відбувається», – наголошує Ігор Левченко.

Удари по Львову, на думку військових аналітиків, здійснили ракетами типу «Калібр» з акваторії Каспійського моря. Таких ракет в Росії залишилося дуже мало, отож зараз вона почне їх економити і випускати лише на ті цілі, де бачитиме сильну необхідність.