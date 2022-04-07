Росіяни втратили значну кількість своїх військових в Україні, а частина їхньої техніки дуже зношена

Західні військові експерти стверджують, що у Росії закінчуються солдати, придатні воювати в Україні. Навіть відведення військ з півночі України не зможе компенсувати великі втрати, які зазнала російська армія під час цієї війни. За прогнозами експертів, за таких умов в України є всі шанси перемогти Росію навіть на східному фронті, де очікується руйнівна битва, пише Onet з посиланням на Welt.

Так, на думку експертів, з приблизно 120 тактичних батальйонних груп, які були розгорнуті росіянами на території України, понад 20 були повністю знищені. Інші втратили таку кількість військової техніки та особового складу, що без заміни загиблих чи поранених, а також без заміни чи тривалого обслуговування пошкодженої техніки вони небоєздатні.

«Російські війська зазнали втрат, які ми не могли уявити, за деякими оцінками, 10-15%, я б сказав ближче до 30-50% війська з передової», – каже колишній командувач армії США в Європі Марк Гертлінг.

За оцінками НАТО, Росія вже втратила до 40 тис. солдатів, які загинули, були поранені, потрапили в полон або дезертувати. А з тих, хто залишився, неможливо легко зібрати нові бойові загони.

«Це не комп'ютерна гра, де сили залишать одну зону, щоб воювати в іншій. Вони пережили 6 тижнів інтенсивних боїв. Фізичні, психологічні та емоційні фактори наклали свій відбиток», – вважає Гертлінг.

Схожої думки дотримується провідний британський військовий стратег Лоуренс Фрідман.

«З підрозділів, які брали участь у першій хвилі вторгнень, часто елітних, деякі були знищені наполовину, а інші навіть більше. Частина техніки зношена настільки, що її неможливо перемістити; інша не працює», – стверджує Фрідман.

Військовий стратег і експерт Майкл Кофман з військово-аналітичного центру CNA в США зазначає, що Москва перебуває на межі можливостей свого особового складу та техніки.

«Російські військові зібрали все, що могли, з решти військ, включаючи іноземні військові бази та Калінінград. Наразі відправити туди майже нічого, крім батальйонів, які нещодавно прибули для підтримки наступу на Донбасі», – каже Кауфман.

Експерти вважають, що Росія все ще може мати значні сили на сході, але зараз їх набагато менше, ніж на початку війни. За оцінками Кауфмана, наразі Москва задіяла в Україні 80 батальйонно-тактичних груп. Крім того, у багатьох військових закінчився термін дії контрактів, а нові призовники, які були призвані 1 квітня, непридатні до служби, оскільки не пройшли навіть базову підготовку.

Загальна мобілізація, яка дозволила б продовжити військову службу та активізувати резервістів, була б рівнозначна визнанню того, що в Україні йде справжня війна, а не «спецоперація», вважають експерти. Таким чином, на думку західних військових експертів, Путін опинився у такій політичній ситуації, що не може мобілізувати збройні сили, які знадобляться Росії для окупації значної частини сходу України.

«Росії не вистачає матеріально-технічного забезпечення та людських ресурсів для підтримки такого роду боротьби в найбільшій країні Європи. Це зараз призводить до парадоксу продовження війни на сході України: з одного боку, маємо російську армію, яка й досі явно домінує за військовою технікою, але не має достатньої кількості людей. З іншого боку – українська армія, яка має достатньо особового складу, але недостатньо ресурсів для її оснащення. Це може призвести до руйнівної війни між двома сторонами, в якій, загалом, Україна може бути в кращому становищі», – каже Кофман.

На думку військових експертів, українці теж зазнали втрат, але не таких великих, як росіяни, і все ще можуть розраховувати на підтримку населення та постачання озброєння. «Я все ще вірю, що українці повинні перемогти і переможуть російську армію і, можливо, навіть знищать її», — вважає Марк Гертлінг.