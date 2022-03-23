Росіяни мають перевагу у кількості літаків, однак українські пілоти вправніші в небі

Російській армії за місяць війни не вдалося отримати контроль над українським небом навіть попри суттєву перевагу у кількості військових літаків. Американські військові експерти вражені майстерністю українських пілотів, яким вдається тримати небо та вести виграшні бої в повітрі і нерівних умовах, що вважається рідкістю у сучасних війнах. Про це йдеться в статті американської газети The New York Times.

В аналітичному матеріалі NYT вказано, що хоч російські ВКС значно перевищують українські сили за чисельністю, але за місяць війни не змогли здобути контроль над Україною. Військові аналітики очікували, що російські сили швидко знищать або паралізують протиповітряну оборону та військову авіацію України, але цього не сталося. Зараз експерти кажуть, що українські пілоти ведуть повітряні бої в стилі Top Gun, голлівудського бойовика про аса повітряних боїв із Томом Крузом у головній ролі. В сучасних війнах такі бої відбуваються вкрай рідко. Таку думку, зокрема, висловив декан Інституту аерокосмічних досліджень Мітчелла та головний планувальник авіаційної кампанії «Буря в пустелі» в Іраку.

Успіх українських льотчиків допоміг захистити українських солдатів на землі та запобігти масштабнішим бомбардуванням міст, оскільки саме пілоти перехопили частину російських крилатих ракет. На момент публікації цього тексту українські військові збили уже 101 російський літак.

ВПС України працюють майже повністю секретно. При цьому Росія, як вважають аналітики, виконує близько 200 вильотів в день, а Україна лише від 5 до 10. У боях в небі українські військові льотчики мають одну перевагу. На більшій частині країни російські літаки літають над територією, контрольованою українськими військовими, які можуть переміщувати зенітні ракети, щоб збивати російські літаки.

«Україна ефективна в небі, тому що ми діємо на власній землі», – цитує NYT речника ВПС України Юрія Ігната – Противник, який летить у наш повітряний простір, влітає в зону наших систем протиповітряної оборони». За його словами, таким чином російські літаки спеціально заманюють у пастки ППО.

Дейв Дептула вважає, що вражаюча майстерність українських пілотів нівелювала кількісну перевагу російських літаків у небі. Дептула вважає, що Україні критично необхідно надати військові літаки МіГ-29, про які просив НАТО президент Володимир Зеленський. Дептула каже, що в Україні є достатньо пілотів, щоб керувати цими літаками.

На думку експерта, в арсеналі українських військових важливим інструментом є безпілотні дрони, але вони не допоможуть у боротьбі за контроль над повітряним простором. Україна використовує безпілотники турецького виробництва Bayraktar TB-2, які є ефективно знищують танки та артилерійські установки на землі, але вони не можуть вражати цілі в повітрі.

NYT відзначає важливу роль волонтерів у повітряних боях. Журналісти розповідають про волонтерську мережу, яка спостерігає за російськими літаками та прослуховує льотчиків, визначає їхні координати та приблизні швидкість і висоту. А деякі приватні українські пілоти зняли зі своїх літаків новітнє навігаційне обладнання та передали його ВПС України.

За словами Дептули, українські льотчики ведуть повітряні дуелі, що вважається рідкісним явищем у сучасній війні, за останні десятиліття існують лише поодинокі приклади таких боїв. Наприклад, американські пілоти не брали участь у значних повітряних боях з часів першої війни в Іраку в 1991 році. Відтоді американські винищувачі брали участь у повітряних боях лише кілька разів, збивши 10 літаків у Балканських війнах та один літак у Сирії.

Більшість повітряних боїв в Україні відбуваються вночі, оскільки в темряві російська авіація менш вразлива до протиповітряної оборони. NYT цитує українського пілота Андрія, який каже, що російські пілоти в боях над Україною використовували сучасні літаки Су-30, Су-34 і Су-35.

Нагадаємо, що станом на 22 березня українські військові збили 101 літак ВКС РФ, 124 вертольоти та 42 безпілотники.