Вранці у середу, 23 березня, на Харківщині протиповітряна оборона збила два ворожі літаки, що мали бомбардувати населені пункти області. Про це повідомляє повітряне командування «Схід».

«Південно-східний регіон Харківщини стає другою Чорнобаївкою. Завдяки зенітним ракетним комплексам Повітряних Сил. Уже традиційно день за днем на цьому напрямку ворог втрачає свої літаки. Сьогодні зранку воїни протиповітряної оборони "приземлили" ще дві пташки окупантів, що несли смерть мирним містам», – повідомили військові.

Нагадаємо, що за час війни російські військові втратили уже 103 літаки та 124 гелікоптери. Загалом у війни з Україною загинуло понад 15,6 тис. росіян та було знищено близько 4 тис. одиниць ворожої техніки. Актуальну інформацію щодо втрат противника читайте у щоденній статистиці ZAXID.NET.