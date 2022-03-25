Польща, Словенія і Чехія підготували план для підтримки України і завершення війни, що складається з 10 кроків. Про це повідомив прем’єр-міністр Польші Матеуш Моравецький у своїй колонці на сайті Politico, яка була опублікована 25 березня.

Моравецький наголосив, що українці очікують не лише політичну підтримку від лідерів світових держав, а конкретні дії. Тому, за словами Моравецького, після нещодавніх відвідин Києва він разом з прем’єрами Словенії та Чехії склали план, який допоможе завершити війну в Україні.

Так, окрім відмови від російських газу, нафти та вугілля глави трьох європейських держав пропонують такі 10 кроків для завершення війни в Україні:

По-перше, потрібно відключити всі російські банки від міжнародної платіжної системи SWIFT. Інакше російська економіка адаптується до нових умов протягом кількох тижнів.

По-друге, слід запровадити спільну політику для надання притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму в Москві.

По-третє, необхідно повністю припинити російську пропаганду в Європі. Свобода слова не означає право на брехню.

По-четверте, необхідно заблокувати російські кораблі в портах ЄС.

По-п’яте, має бути введена блокада для автомобільного транспорту в Росії та з Росію.

По-шосте, санкції мають запроваджуватись не лише проти олігархів, а й щодо всього бізнес-середовища РФ.

По-сьоме, треба припинити дію віз для всіх громадян Росії, які хочуть в’їхати до ЄС. Російський народ повинен зрозуміти, що він понесе на собі наслідки цієї війни.

По-восьме, ЄС повинен ввести санкції проти всіх членів партії «Єдіная Росія».

По-дев’яте, необхідно ввести повну заборону на експорт в РФ технологій, які можна використовувати для ведення війни.

І по-десяте, Росію треба виключити з усіх міжнародних організацій, не можна сідати за один стіл зі злочинцями.

На думку Матеуша Моравецького, якщо ці кроки не зупинять війну, треба йти ще далі. Він розповів, що під час зустрічі в Києві прем’єри запропонували миротворчу місію під егідою НАТО та інших міжнародних організацій.

«Якщо ми не можемо запровадити ефективні санкції, у нас немає вибору: ми повинні захищати народ України нашими власними щитами. Якщо ми хочемо відновити мир, Путін повинен знати, де червона лінія — лінія, яку він не може перетнути. Те, що Росія має ядерний арсенал, не може бути приводом для пасивності. Ми повинні усвідомлювати цю загрозу, але вона не може нас стримати. Інакше Путін піде тільки далі», – впевнений Моравецький.

«Що ми будемо робити, якщо Путін наступним чином потягнеться до Кишинева, столиці Молдови? Або якщо він нападе на Вільнюс і Варшаву? А якщо він хоче зайняти Гельсінкі? Чи почнемо ми сприймати цю загрозу серйозно лише тоді, коли він відправить танки до Берліна? Лінія повинна бути встановлена зараз», – вважає прем'єр-міністр Польщі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром та віце-прем’єром Польщі, а також прем’єрами Чехії та Словенії у Києві 15 березня.