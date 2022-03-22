Ірина Земляна та сотні інших активістів уже двічі виходили на акцію з блокування російських фур

Півтора тижня тому українські активісти почали блокувати російські вантажівки на польсько-білоруському кордоні. Мета цієї акції – розширити санкції проти Росії та повністю заборонити торгівлю з державою-агресором. ZAXID.NET поспілкувався з активною учасницею протесту, медіаексперткою Іриною Земляною і пояснює, як виглядає боротьба з російськими фурами зсередини.

Акція протесту на польсько-білоруському кордоні розпочалась в суботу, 12 березня у пункті Кукурикі — Козловичі. Близько 50 громадських активістів стали перед російськими та білоруськими вантажівками, як везуть товар з ЄС, і фізично перешкодили їм перетин кордону. Активісти з прапорами України та плакатами стали перед фурами і не дозволили їм перетнути кордон у Білорусь.

Через півтори доби активістів розігнала польська поліція.

«Через те, що нас було мало у понеділок нас витіснила поліція. Ми поїхали звідти, для того, щоб отримати офіційний дозвіл на протест. Бо згідно з польським законодавством, щоб проводити акцію протесту, треба отримати офіційний дозвіл», – розповіла ZAXID.NET активістка Ірина Земляна.

Польська сторона видала дозвіл на мирну акцію українським активістам і вони повернулися до блокування російських фур. Цього разу на акцію вийшло до 400 людей.

«Блокування було цілодобове, все як в кращі часи Майдану. У нас є вогнище, де ми гріємося, канапки і так далі. Ми постійно чергувалися: тих, хто втомився, відвозили у Варшаву, а звідти привозили нових людей», – розповідає Ірина Земляна. Зазначимо, від кордону до Варшави – близько 250 км.

Зараз акцію протесту довелось знову припинити: в активістів закінчився дозвіл.

«Якщо б ми там перебували без дозволу, то польська поліція розігнала б нас. А оскільки нас багато і це було б не так просто зробити, як вперше, то поліція застосовувала б сльозогінний газ, інші засоби і це призвело б до сутичок, травмувань, що було небажано. Тому ми призупинили акцію», – каже Ірина Земляна.

Люди чергували на кордоні цілодобово, зараз зробили паузу, але планують повернутись

Загалом, за словами активістки, польські поліцейські ставляться до українців дружньо. Навіть коли учасників акції відтісняли, то робили це акуратно, без агресії.

Натомість російські водії продовжують погрожувати активістам з України: разом зі своїми родичами пишуть погрози та кажуть, що пишаються війною, яку Владімір Путін розпочав в Україні.

Українські активісти знову звернулися по дозвіл на протест. На цей момент затор з фур на кордоні вже сягає 55 км.

«Як тільки ми отримаємо дозвіл, ми знову будемо збиратися. Якщо навіть ми пішли з кордону, то черга з фур складає понад 55 км. І за один день ці фури не проїдуть. Тому не можна сказати, що ми пішли і вони одразу звільнили кордон. Цей протест зробив незручності ще на декілька діб і можна сказати, що блокування все одно є, навіть якщо нас там немає», – переконана активістка.

Паралельно блокувальники російських фур звернулися до власників бізнесу, які продовжують торгувати з РФ, та до європейських політиків.

«Ми розуміємо, що ми не зможемо назавжди перекрити [рух вантажівок]. Це є способом тиску і ми його активно використовуємо. Паралельно ми будемо адвокувати своє рішення в інших кабінетах, зокрема, ми починаємо перемовини із власниками бізнесу, які використовують цей канал торгівлі, з європейськими, польськими політиками. Це невидимий фронт боротьби, але ми зараз починаємо тиск на них», – стверджує Ірина Земляна.

Українських активістів уже підтримав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він запропонував Європейському Союзу на наступному засіданні Ради Європи розглянути питання про повне припинення торгівлі з Росією.