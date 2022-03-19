На кордоні активісти знову заблокували проїзд для білоруських та російських вантажівок

На кордоні Польщі та Білорусі активісти поновили акцію протесту. У с. Кукрикі (Kukuryki) в Польщі на кордоні з Білоруссю знову заблокували проїзд для білоруських та російських вантажівок, які повертаються з Європи. Про це у суботу, 19 березня, повідомили на своїх сторінках учасники акції, зокрема співорганізатор Женя Клімакін та активістка Наталка Панченко.

«Якщо минулими вихідними активістів було до двох десятків, тепер – від сотні до кількасот осіб», – повідомив Клімакін та опублікував фото з кордону.

За його словами, станом на 10 годину ранку черга з фур розтяглася вже на 22 км.

Фото Жені Клімакіна, Наталки Панченко, Ірини Земляної

Активісти вимагають припинити торгівлю між країнами Євросоюзу та Росією.

«Кожен товар, кожен євро, що підживлює російську економіку, вбиває українців. Ми можемо зупинити це! Закликаємо приєднатися до протесту усіх поляків, лідерів думок та неурядові організації», – закликають організатори на сторінці події у Facebook.

Співорганізатори – громадські організації та об’єднання, серед яких «Євромайдан-Варшава», «Український світ», «Українці в Польщі», «Загальнопольський страйк жінок», Фундація «Відкритий діалог».

Нагадаємо, попередня акція активістів тривала майже три доби. Але у понеділок, 14 березня, поліція розігнала учасників.