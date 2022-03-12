Українські активісти блокують російські та білоруські вантажівки на польсько-білоруському кордоні. Про це у Facebook повідомила медіаекспертка, тренерка з безпеки журналістів Інституту масової інформації Ірина Земляна, повідомляє Укрінформ. Також українка опублікувала фото з села Кукрикі (Kukuryki) в Польщі на кордоні з Білоруссю.

«Прямо зараз блокуємо польсько-білоруський кордон для російських і білоруських фур, які попри санкції везуть повні машини товарів, які повиходили з ринку. Таке собі мовчазне толерування від поляків. Але українці знайдуть всюди кожну російську гниду», – написала Ірина Земляна.

Фото Ірини Земляної

Як повідомляв ZAXID.NET, Росія стала світовим лідером за кількістю санкцій за останні 70 років.

Нагадаємо, що станом на 8 березня світові компанії ввели проти Росії 5800 санкцій. Росія посіла перше місце у світі за кількістю обмежень і навіть обійшла Іран, Сирію і Північну Корею. Гіганти світової економіки призупиняють роботу на території країни-агресора. Через продовження російської агресії список обмежень постійно розширюють. Також під санкції попала і Білорусь, адже частина російських військ атакувала Україну за підтримки білоруських збройних сил. 9 березня Євросоюз оголосив про нові санкції проти Росії та Білорусі. Ще один пакет санкції проти Росії США запровадили 11 березня, також цього ж дня Канада і Австралія значно посилили свої санкції проти Росії. До слова, фінансові аналітики прогнозують дефолт Росії вже у середині квітня.

Хроніки опору. День сімнадцятий – у прямій трансляції​ ZAXID.NET