Низка країн заявили про посилення санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.

Зокрема, за інформацією CBC, Канада ввела санкції проти п'яти росіян, включаючи мільярдера Романа Абрамовича, і заборонила 32 російським компаніям і державним установам отримувати оборонне обладнання з Канади.

Окрім Абрамовича, який в Канаді володіє 28% акцій металургійної компанії Evrazу, у списку санкцій є бізнесмен Алішер Усманов, голова ЦВК Елла Памфілова, суддя Олена Морозова і начальник управління МВС міста Хімки Ігор Янчук.

Разом з тим, Австралія заявила про заборону експорту газу, вугілля та інших енергоносіїв з РФ. Також зазначається, що Австралія поширить на ОРДЛО санкції, які вже застосовані до Криму та Севастополя. Передбачена також можливість запроваджувати санкції й проти інших територій України, якщо вони підпадають під вплив Росії.

У свою чергу, Велика Британія оголосила про заморожування активів і заборону на поїздки 386 депутатів російської Думи, які проголосували за «незалежність» псевдореспублік Донбасу.

Своїми планами щодо санкцій поділились і в Євросоюзу, анонсувавши четвертий пакет санкцій, який «ще більше ізолює Росію від глобальної економічної системи».