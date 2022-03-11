Канада і Австралія значно посилили свої санкції проти Росії
Євросоюз також анонсував четвертий пакет санкцій, який «ще більше ізолює РФ від глобальної економки»
Низка країн заявили про посилення санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну.
Зокрема, за інформацією CBC, Канада ввела санкції проти п'яти росіян, включаючи мільярдера Романа Абрамовича, і заборонила 32 російським компаніям і державним установам отримувати оборонне обладнання з Канади.
Окрім Абрамовича, який в Канаді володіє 28% акцій металургійної компанії Evrazу, у списку санкцій є бізнесмен Алішер Усманов, голова ЦВК Елла Памфілова, суддя Олена Морозова і начальник управління МВС міста Хімки Ігор Янчук.
Разом з тим, Австралія заявила про заборону експорту газу, вугілля та інших енергоносіїв з РФ. Також зазначається, що Австралія поширить на ОРДЛО санкції, які вже застосовані до Криму та Севастополя. Передбачена також можливість запроваджувати санкції й проти інших територій України, якщо вони підпадають під вплив Росії.
У свою чергу, Велика Британія оголосила про заморожування активів і заборону на поїздки 386 депутатів російської Думи, які проголосували за «незалежність» псевдореспублік Донбасу.
Своїми планами щодо санкцій поділились і в Євросоюзу, анонсувавши четвертий пакет санкцій, який «ще більше ізолює Росію від глобальної економічної системи».
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