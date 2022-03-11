Президент США Джо Байден оголосив про запровадження нових масштабних санкцій проти Росії. Про це повідомляє ABC News.

Зокрема, Росію буде позбавлено торговельних привілеїв. Їх скасування дозволить країнам підняти мита та бар’єри для торгівлі з РФ, тобто скоротити обсяг імпорту-експорту з агресором.

До цього кроку приєднаються усі країни «Великої сімки» і, за словами Байдена, «це стане ще одним болісним ударом для РФ». Крім того, США та лідери G7 домовляться про те, аби Росія не могла отримати фінансування від провідних багатосторонніх фінансових установ, таких як МВФ і Світовий банк.

Також Байден готується підписати указ, яким заборонить експорт предметів розкоші до РФ: одягу, годинників, авто та інших товарів, які часто купують російські еліти. Цим же указом Байден заборонить імпорт до США товарів з важливих для російської економіки секторів: морепродуктів, алкогольних напоїв, діамантів.

В рамках цього ж пакету санкцій США заборонять своїм громадянам здійснювати будь-які інвестиції в Росію. У Вашингтоні буде створено регулятор, що слідкуватиме за подальшими заборонами нових інвестицій у будь-який сектор економіки Росії.

Також забороняється «експорт, реекспорт, продаж або постачання, доларових банкнот уряду РФ або будь-якій фізичній особі, яка знаходиться там».

Коментуючи запровадження санкцій, Байден сказав, що війна Путіна в Україні ніколи не стане переможною для нього.

«Він сподівався домінувати в Україні без бою – він провалився. Він хотів розколоти європейську рішучість – він провалився. Він хотів послабити трансатлантичний союз – він провалився. Він хотів розділити американську демократію з точки зору наших позицій – він провалився», – сказав Байден.

Окремо Байден наголосив, що Росія заплатить «сувору ціну», якщо застосує хімічну зброю в Україні.