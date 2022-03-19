Україна імпортувала першу тисячу тонн пального з Європи на заміщення імпортних поставок, які раніше здійснювалися переважно з Білорусі. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

«За новими правилами вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі будуть більші об’єми», – зазначив прем'єр.

При цьому він наголосив на важливості того, що Україна змогла нарешті відновити імпорт.

«Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт йде з Європи. Але головне, що цей імпорт почався», – сказав прем'єр-міністр.

За словами глави уряду, надалі ціни на ринку стабілізуються разом зі стабілізацією поставок та насиченням ринку.

Він нагадав, що в Україні з ціни пального прибрали акциз, знизили ПДВ до 7%, запровадили нову цінову формулу.

«Наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і по бензину, і по дизелю досягає 10 грн за літр», – зауважив Шмигаль.

Як повідомлялося, урядові рішення про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7% набрали чинності 18 березня.

В уряді сподіваються, що доступне пальне активує низку економічних процесів. Зокрема, буде акумульовано достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування.