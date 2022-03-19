В Україну почало надходити пальне з Європи замість білоруського
Кабмін планує максимально швидко стабілізувати ситуацію на українському ринку пального
Україна імпортувала першу тисячу тонн пального з Європи на заміщення імпортних поставок, які раніше здійснювалися переважно з Білорусі. Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.
«За новими правилами вже заїхали перші 1000 тонн пального. Далі будуть більші об’єми», – зазначив прем'єр.
При цьому він наголосив на важливості того, що Україна змогла нарешті відновити імпорт.
«Ринок пального зараз переживає сильну трансформацію, адже тепер весь імпорт йде з Європи. Але головне, що цей імпорт почався», – сказав прем'єр-міністр.
За словами глави уряду, надалі ціни на ринку стабілізуються разом зі стабілізацією поставок та насиченням ринку.
Він нагадав, що в Україні з ціни пального прибрали акциз, знизили ПДВ до 7%, запровадили нову цінову формулу.
«Наразі АЗС вже знизили ціну щонайменше на 5 грн. У деяких мережах зниження і по бензину, і по дизелю досягає 10 грн за літр», – зауважив Шмигаль.
Як повідомлялося, урядові рішення про скасування акцизу на пальне та зниження ставки ПДВ з 20% до 7% набрали чинності 18 березня.
В уряді сподіваються, що доступне пальне активує низку економічних процесів. Зокрема, буде акумульовано достатньо ресурсів для проведення посівної кампанії та перевезення критично необхідних вантажів, в тому числі продуктів харчування.