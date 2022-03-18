Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький озвучив напрямки програми заходів «антипутінський щит»

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на прес-конференції у п'ятницю, 18 березня, оголосив програму «дерусифікації економіки». Про це у пятницю, 18 березня, повідомляють польські ЗМІ.

«Ми представляємо першу частину «антипутінського щита». Ми займатимемося дерусифікацією польської та європейської економіки», – розповів Моравецький, якого цитує «Polsat News».

За словами Моравецького, «антипутінський щит» – умовна назва, що передбачає низку заходів серед яких: протидія інфляції, захист робочих місць, підтримка компаній, що працюють на російському ринку, «дерусифікація» польської та європейської економіки.

«Ця війна викликає величезні економічні потрясіння, величезні проблеми. Це час, коли уряд вирішив реалізувати «антипутінський щит». Ми називаємо це умовно, тому що війна, розпочата Путіним, зосереджена на багатьох проблемах», – сказав прем'єр-міністр.

За його словами, «дерусифікація економіки» полягатиме, зокрема, у відмові від російських енергоносіїв — газу та нафти.

До слова, польський Сейм 12 березня прийняв закон «Про захист Вітчизни», яким збільшуються витрати на оборону та майже утричі збільшується чисельність армії.