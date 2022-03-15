Качинський пропонує направити в Україну миротворчу місію НАТО

Віце-прем’єр уряду Польщі Ярослав Качинський пропонує направити в Україну миротворчу місію НАТО. Про це повідомляє Onet.pl.

За результатами зустрічі з Володимиром Зеленським, Качинський заявив, що підтримка для України має бути більш суттєвою і запропонував «створити миротворчу місію НАТО або ширшої міжнародної коаліції».

«Я вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або іншої ширшої міжнародної коаліції. Але це має бути місія, яка діятиме в Україні і зможе сама захистити себе. Зараз це те, чого найбільше потребує Україна, Європа та весь демократичний світ», – заявив Качинський.

Нагадаємо, що 16 березня керівники колького уряду прибули до Києва разом з главами урядів Чехії та Словенії.

Зеленський, зокрема, порушував питання зброї, розповідав про евакуацію мирних жителів, та розповідав про обстріли окупантами Києва.