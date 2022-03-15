Президент України висловив вдячність Польщі, Чехії та Словенії за потужне свідчення підтримки у важкий час

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 15 березня, зустрівся з прем’єром та віце-прем’єром Польщі, а також прем’єрами Чехії та Словенії у Києві.

«Голова польського уряду Матеуш Моравецький, віце-прем'єр Ярослав Качиньський, прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та прем'єр-міністр Словенії Янез Янша. Ваш візит до Києва у цей важкий для України час – потужне свідчення підтримки. Ми це дуже цінуємо», – йдеться у повідомленні на сторінці голови держави у Facebook.

Як видно на опублікованому відео уривків зустрічі, в зустрічі брав участь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Офісу президента Денис Єрмак. Президент України констатував, що росіяни обстрілюють усю Україну, в тому числі західні області. Також він розповів, що частина тих, хто воює на боці росіян, говорять «незрозумілою нам мовою» і, вочевидь, є вихідцями з Сирії, тощо.

На кадрах фрагментарно чути, що Зеленський порушував питання зброї, розповідав про евакуацію мирних жителів, та розповідав про обстріли окупантами Києва.

Після зустрічі, президент разом з іменитими гостями вийшли до представників ЗМІ.

«Те, що лідери європейських країн у цей час в Україні, щоб підтримати її – це великий мужній і дружній крок. З такими партнерами і сусідами ми зможемо перемогти», – сказав президент України.

Голова держави ще раз подякував міжнародними партнерам України у важкий час і висловив переконання, що лише консолідація зусиль дозволить подолати агресора.