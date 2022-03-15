Президент України Володимир Зеленський 15 березня виступив перед лідерами Joint Expeditionary Force: прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та лідерами країн Балтії та Північної Європи. Він розповів про ситуацію в країні, розуміння, що Україна не увійде у НАТО, а також попросив про більшу допомогу союзників.

«Ви знаєте, якої зброї ми потребуємо. Ви знаєте, яких засобів захисту ми потребуємо. Ви знаєте, що нам життєво необхідні літаки. Без ваших зусиль нам було би вкрай складно. Але зрозумійте – ми потребуємо ще. Наші люди беруть трофеї. Ми захоплюємо російську техінку. Все, що беремо на полі бою, – знову відправляємо у бій. Використовуємо все, що маємо ми. Навіть зробили боєздатною стару радянську техніку, яка взагалі не працювала. І все, що ми отримуємо від вас, також використовуємо», – сказав Володимир Зеленський.

Український президент додав: «Обсяг, який ви даєте він великий, але його складно оцінити, коли ви не у нас. Обсяг, який ви нам даєте на тиждень, ми використовуємо за 20 годин».

Для прикладу президент Зеленський навів статистику, що проти одного українського танку є 100 російських.

«Війна жорстока. Тут стільки окупантів, наші військові називають їх саранча. На одного військового 10-30 людей, на один наш танк – 100 їхніх і це реальна статистика. Тому я дуже хочу, щоб ви нам допомогли і я впевнений, що ви зможете збільшити обсяг і це посилить вашу безпеку разом із нашою», – сказав президент.

Володимир Зеленський також закликав посилити санкції проти Росії, заборонити російському флоту користувати портами світу, повне відключення від SWIFT, а також визнання Росії – державою-терористом.

Щодо НАТО, то Зеленський сказав: «Ми розуміємо, що Україна не є членом НАТО. Ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито «відкриті двері», але вже також почули, що нам туди не увійти. Це правда і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів».

Нагадаємо, що 15 березня в Україні уже 20 день триває війна, яку розпочала Росія. За цей час ЗСУ чинить потужний спротив ворогу, який так і не зміг захопити жодного великого міста.