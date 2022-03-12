Володимир Зеленський пояснив, що США і країни Європи бояться Путіна

Якщо питання закриття неба над Україною і постачання деякої зброї із Заходу поки не можна вирішити, то Україна готова сама купити це озброєння. Та, на жаль, провідні країни світу, від яких це питання залежить, не готові прийняти таке рішення. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із закордонними журналістами. Він пояснив, що Україна сама знайшла місця, де можна купити озброєння, необхідне для протидії агресії Росії. Але країни НАТО бояться ухвалювати ці рішення.

«Є протиракетна оборона, яку можна поставити Україні. Україна знайшла в усіх країнах світу, де це є – до складів. Ми не просто просили: допоможіть нам, ми питали тих, хто це має. Ми розуміли, що для людей складно просто надати. Ми готові це купити, взяти кредити, витягти останні гроші з нашого бюджету і віддати одразу», – розповів Зеленський, відповідаючи на питання журналістів, як Європа може допомогти Україні.

Він сказав, що Україна самостійно знайшла протиракетну оборону. Під час багатьох зустрічей з іноземними партнерами Україна заявляла, що готова сама займатись транспортуванням, знайти можливості, як об’їхати ті країни, через які неможливо перевезти зброю. Також Зеленський сказав, що навіть іноземні пілоти зголосилися стати громадянами України і керувати тими літаками, до яких нас немає фахівців.

«Сам народ в усьому світі готовий надати Україні альтернативи закриття неба. Всі готові, але не ті, хто вирішує це питання», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, раніше обговорювалось питання передачі Україні літаків радянського виробництва, які використовують Збройні сили Польщі. Уряд Польщі погодив передачу своїх літаків МіГ-29 на військову базу США Рамштайн у Німеччині, а звідти передати Україні. Однак президент США Джо Байден особисто наклав вето на доставку літаків, щоб не спровокувати Путіна на ескалацію війни.

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