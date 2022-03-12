У Росії заявили, що конвої з іноземною зброєю для України стануть «законними цілями» для збройних сил держави-агресорки. Про це заявив заступник глави МЗС Росії Сєргєй Рябков.

«Росія попередила США про наслідки передачі в Україну озброєнь. Конвої з іноземною зброєю, яка бездумно постачається Україні, стануть законними цілями для ЗС РФ», – цитує Рябкова російське пропагандистське агентство «РИА Новости».

Він також додав, що списки персональних санкцій проти США і Заходу готові та скоро будуть оприлюднені.

Крім того, Рябков заявив, що Росія може відновити діалог зі США щодо безпеки, якщо Вашингтон до цього готовий. При цьому він зазначив, що не став би говорити, що «пропозиції Росії щодо гарантій безпеки повністю залишаються чинними, оскільки ситуація змінилася».

Зауважимо, що раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від спроб атакувати лінії постачання допомоги Україні. За його словами, будь-яка спроба силою перешкодити постачанню військової допомоги Україні вважатиметься нападом на НАТО.

Він додав, що «Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо буде напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, то це підпадатиме під статтю 5». Йдеться про те, що напад на когось з країн-членів НАТО вважається нападом на весь альянс.

«Напад на територію НАТО, на сили НАТО, можливості НАТО, це буде нападом на НАТО», – наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням війни, що вирує у Східній Європі.

Столтенберг сказав, що послання НАТО Росії полягає в тому, що «вони мають припинити війну, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну і що ми продовжуємо вводити безпрецедентні санкції».

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