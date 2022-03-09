Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію припинити війну та заявив про подальшу підтримку України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застеріг Росію від спроб атакувати лінії постачання допомоги Україні. Якщо ж Росія нападе, то це вважатиметься нападом на весь альянс. Про це повідомляє CBC News.

«Союзники допомагають Україні відстоювати своє право на самооборону, яке закріплено в статуті ООН», – сказав Столтенберг.

Він додав, що «Росія є агресором, а Україна захищається. Якщо буде напад на будь-яку країну НАТО, територію НАТО, то це підпадатиме під статтю 5». Йдеться про те, що напад на когось з країн-членів НАТО вважається нападом на весь альянс.

«Напад на територію НАТО, на сили НАТО, можливості НАТО, це буде нападом на НАТО», – наголосив Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО попередив, що напад Росії на лінії постачання союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням війни, що вирує у Східній Європі.

Столтенберг сказав, що послання НАТО Росії полягає в тому, що «вони мають припинити війну, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну і що ми продовжуємо вводити безпрецедентні санкції».

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