Кожен пʼятий українець сподівається, що НАТО прийме рішення про закриття неба над Україною найближчим часом

89% українців переконані, що найбільш потрібною допомогою з боку наших зарубіжних партнерів, зокрема блоку НАТО, в умовах російського вторгнення в Україну є закриття неба над Україною. Про це свідчить опитування, проведене групою «Рейтинг».

Ще 47% українців чекають від наших зарубіжних партнерів надання Україні зброї. Крім того, 25% вважають необхідним військової медичної допомоги та іноземних добровольців, кожен п’ятий – та захисні жилети, шоломи.

Як свідчать результати опитування, кожен пʼятий українець сподівається, що НАТО прийме рішення про закриття неба над Україною найближчим часом, 31% вважають, що це рішення буде прийнято пізніше. Втім, 43% опитаних підозрюють, що НАТО не піде на цей крок.

Розглядаючи імовірні причини відмови НАТО від закриття неба над Україною українці назвали:

страх війни з Росією (79% опитаних)

небажання зіпсувати відносини з Росією (12%)

90% виступили за те, щоб Україна і далі тиснула на зарубіжних партнерів з метою закриття неба. Лише 7% цього не хочуть.

Загалом, українці найкраще оцінюють дипломатичну підтримку з боку зарубіжних партнерів – 48% вважає її цілком або скоріше достатньою.

Гуманітарну допомогу вважають цілком або скоріше достатньою 47%, фінансування – 39%, економічні санкції – 33%.

А от військової допомоги, на думку українців, суттєво бракує: цілком достатньою її вважають 7%, скоріше достатньою – 22%, у той час, як зовсім чи скоріше недостатньою – 66% опитаних.

Опитування проведене соціологічною групою «Рейтинг» 8-9 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій, серед 1200 респондентів.

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