Українці можуть записуватись у місцеву тероборону та допомагати військовим захищати рідні міста

80% українців захищати Україну зі зброєю у руках. Найвищий рівень готовності спостерігається на заході та у центрі країни, дещо нижчий рівень готовності – на півдні та сході. Про це свідчить результати опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 1 березня.

За даними «Рейтингу», зараз навіть у південно-східних регіонах надзвичайно високий рівень готовності воювати за Батьківщину. На заході 87% опитаних готові взяти до рук зброю, у центрі країни – 86%, на півдні – 78%, а на сході – 59%. Загалом 80% українців готові зі зброєю воювати проти агресора. У гендерному розрізі це 90% чоловіків та 70% жінок.

Додамо, що ставати на захист українських міст від російських окупантів можна записавшись у місцеву тероборону.

За даними «Рейтингу», підтримка вступу України до ЄС та НАТО зараз найвища за всю історію опитувань: 86% підтримують приєднання України до ЄС, 76% - за вступ в НАТО. 61% вірить у те, що Україна стане членом Європейського Союзу найближчим часом (протягом 1-2 років).

90% опитаних, думаючи про ситуацію в країні, відчувають надію і лише 5% відчувають розчарування. У порівнянні з довоєнними часами кількість тих, хто відчуває надію, зросла утричі.

88% опитаних вірять, що Україна зможе відбити напад Росії. Практично щодня цей показник зростає. Лише 10% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни.

98% опитаних підтримують діяльність ЗСУ, 93% підтримують діяльність президента Зеленського, 84% підтримують дії місцевих голів.

Опитування соціологічної компанії «Рейтинг» проведене 1 березня серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

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