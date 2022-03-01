Андрій Садовий наголошує, що чоловіки, які здатні боронити країну, мають залишатися у своїх містах

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав військовозобов’язаних чоловіків з інших регіонів України повертатися додому і боронити свої домівки, або ж записувати у територіальну оборону у містах, куди вони приїхали.

«Від початку війни Львів став безпечним прихистком для тисяч людей, домівки яких обстрілює окупант. За законами воєнного часу військовозобов'язані чоловіки, які привезли сюди свої сім’ї, мають повертатись і захищати власні міста. Або зобов’язані записуватись в Територіальну Оборону за місцем поселення», – повідомив міський голова у вівторок, 1 березня, у Facebook.

В іншому випадку, чоловіки призовного віку зобов’язані записуватись в територіальну оборону за місцем поселення. Раніше повідомлялося, що місць в територіальній оборони Львівського району вже немає, однак ще можна записатися в тероборону інших районів. За словами Садового, у Львові вже сформовано 30 сотень добровольчих формувань територіальної громади.

Нагадаємо, курортні селища Східниця та Славське на Львівщині заборонили поселення чоловіків призовного віку. Аналогічні рішення прийняли і інші територіальні громади в області.