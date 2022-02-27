Заборона діє у всіх санаторіях та готелях різної форми власності

У курортному селищі Східниця на Львівщині заборонили поселення чоловіків, віком від 18 до 60 років, які таким чином тікають від мобілізації. Відповідне розпорядження підписав селищний голова Іван Піляк у суботу, 26 лютого. Услід за Східницею аналогічне рішення прийняла Славська селищна рада.

«Заборонити поселення чоловіків, віком від 18 до 60 років в усіх закладах розміщення незалежно від форми власності, починаючи з 26 лютого 2022 року відповідно до пункту 10 та пункту 17 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» без дозволу військового комісара», – йдеться у розпорядженні.

Розпорядження селищного голови (фото Східницька селищна рада)

Керівників усіх готелів та санаторії зобов’язали невідкладно надати інформацію до Східницької селищної ради про кількість поселених на даний час чоловіків, віком від 18 до 60 років, із зазначенням їх паспортних даних.

У соцмережах місцеві мешканці повідомляють, що Східницю та Трускавець на Львівщині буквально «окупували» автомобілі на київських номерах. Люди обурюються тим, що таким чином чоловіки призовного віку намагаються уникнути мобілізації.

Аналогічне рішення про заборону поселення чоловіків призовного віку у неділю, 27 лютого, прийняла Славська селищна рада. Такі ж заборони запровадили і інші громади, зокрема, Стрілківська громада Самбірського району.

Нагадаємо, у зв’язку з вторгненням Росії в Україні оголошена загальна мобілізація. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон.

Хроніка вторгнення Росії – у прямій трансляції ZAXID.NET. День четвертий