70% українців упевнені в тому, що Україна зможе відбити напад росіян, а 91% українців підтримують дії президента Володимира Зеленського. Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування соціологічної групи «Рейтинг», проведеного 26-27 лютого.

За результатами опитування, 70% українців упевнені, що Україна зможе відбити напад російських окупантів, 16% – не впевненні. Рівень віри у Збройні сили України за останній тиждень суттєво зріс: найвищий рівень впевненості у Збройних Силах – на Заході та у Центрі (75-78%), відносно нижчий – на Півдні та Сході (64-66%). Проте у жодному регіоні не спостерігаються песимістичні настрої.

Дії президента Володимира Зеленського підтримують 91% опитаних, не підтримують – 6%, не змогли відповісти – 3%. Найбільше Зеленського підтримують на Заході та в Центрі – більше 90%, на Сході та Півдні – понад 80%.

Прикметно, що з грудня 2021 року підтримка дій Президента України зросла втричі.

Зазначимо, що опитування проводили впродовж 26-27 лютого 2022 року серед населення України віком від 18 років, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Участь у опитування взяли 2000 респондентів. Похибка соціологічного дослідження – не більше 2,2%.

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