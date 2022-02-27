74% поляків вважають вірогідність нападу Росії на Польщу «високою» чи «середньою», свідчать результати опитування, яке провів Інститут ринкових і соціальних досліджень IBRiS 25 лютого 2022 року – на другий день після нападу Росії на Україну.

Як пише Onet, IBRiS поставив полякам таке запитання: «Наскільки за шкалою від 0 до 10 ви б оцінили ризик того, що Польща може стати об’єктом прямого нападу Росії?» «0» означало, що такої можливості немає, а «10» означало, що напад на Польщу обов’язково відбудеться.

На низький ризик такого сценарію вказали понад 25% респондентів. Проте про середній ризик заявив кожен другий респондент (51%). Також понад 23% респондентів сприймають цей ризик як високий або дуже високий.

Серед респондентів віком від 18 до 29 років 65% респондентів вважають ризик нападу Росії на Польщу високим або дуже високим. Крім того, згідно з даними опитування, люди з вищою освітою більше вірять у високий ризик нападу Росії на Польщу (29%), ніж ті, хто декларує початкову освіту (12%).

Також є різниця в оцінках між виборцями опозиції (29% вважають вірогідність такого ризику високою) та правлячої партії (13%).

Соціологи опитали 1000 поляків з усієї країни методом телефонного інтерв’ю з використанням комп’ютера.