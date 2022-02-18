Більше половини українців впевнені, що українські військові відіб'ють російське вторгнення

Більше половини українців впевнені, що ЗСУ зможуть відбити можливий напад Росії. Разом з тим, в Україні зросла кількість тих, хто підтримує вступ до НАТО. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг».

В опитуванні, яке проводили 16-17 лютого 64% опитаних відповіли, що якщо вторгнення відбудеться, то Україна зможе його відбити. У порівнянні з опитуванням наприкінці січня ці показники зросли на 8%. 33% респондентів вважають, що ймовірність вторгнення є, але лише 19% оцінюють таку ймовірність, як високу. Ще 25% українців думають, що такої загрози взагалі немає.

Скріншот з опитування соціологічної групи «Рейтинг»

Ще одне опитування «Рейтингу» за 16-17 лютого свідчить, що у порівнянні з груднем минулого року на 7% виросла підтримка вступу до НАТО. Інтеграцію в Альянс наразі підтримують 62% українців. За історію спостережень з 2014 року – це найвищий показник позитивного сприйняття інтеграції України до НАТО.

Підтримка вступу до ЄС за той же період також зросла на 7% – до рівня 68%. Більше половини українців вважають, що якщо Росія визнає так звані «ЛНР» і «ДНР», то Україна має вийти з Мінських домовленостей.

Скріншот з опитування соціологічної групи «Рейтинг»

Обидва опитування проводились 16-17 лютого в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування – CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,4%.

Нагадаємо, що раніше Росія повідомляла про відведення частини військ від кордонів України, але США, Велика Британія та Україна заявили, що цього не бачать. Натомість у Білому домі повідомляли, що РФ додатково перекинула до кордонів ще 7 тис. військових – тепер їх понад 150 тис. Про нарощування сил повідомили і в британській розвідці.

Натомість військові експерти аналітичного центру Atlantic Council повідомили про те, що Росія фактично завершила підготовку до широкомасштабної наступальної операції та, ймовірно, могла б здійснити подальше вторгнення в Україну менш ніж за 12 годин.