Російське танкове угруповання неподалік від українських кордонів

На останній етап підготовки до вторгнення в Україну Росії може знадобитися менше 12 годин. Про це йдеться в матеріалі військових експертів Atlantic Council.

Фахівці стверджують, що Росія фактично завершила підготовку до широкомасштабної наступальної операції та, ймовірно, могла б здійснити подальше вторгнення в Україну менш ніж за 12 годин.

«Росія завершила, або принаймні дуже близька до завершення, нарощування своїх сил на кордоні з Україною. Її сили тепер включають висококласний військовий потенціал; засоби забезпечення бойових дій, такі як розвідка, спостереження, засоби електронної боротьби, а також командно-штабні машини і бойові можливості підтримки, включно з боєприпасами, технічним обслуговуванням транспортних засобів, польовими медичними пунктами, запасами крові та силами безпеки», – пишуть у матеріалі.

Окрема увага приділяється «сигналам», які РФ подає НАТО. Зокрема, розташування російських військово-повітряних сил свідчить про «готовність атакувати авіацію США або НАТО, якщо та опиниться в зоні бойових дій», але наразі російська авіація є лише «застереженням від будь-якого входження НАТО в повітряний простір України». У матеріалі йдеться, що у разі вторгнення Су-25 та інші літаки можуть бути використані для знищення механізованих цілей, зокрема, українських танків та артилерії, до того як вони вступлять у тісний бій із російськими сухопутними військами.

Небезпечним фактором у можливому конфлікті є і Чорноморський флот. Зокрема, на думку фахівців, наявність у Чорному морі вдосконаленого підводного човна, оснащеного ракетами «Калібр» збільшує здатність Росії таємно завдавати ударів по цілях і утримувати кораблі НАТО від різких дій.

Ще одним важливим сигналом з боку Росії для НАТО є натяки на ядерну ескалацію у випадку їхнього втручання. 7 лютого російський винищувач МіГ-31, оснащений гіперзвуковою балістичною ракетою повітряного базування «Кинжал», уперше приземлився в Калінінграді. По суті цей маневр не мав жодного практичного сенсу, оскільки для можливого ядерного удару по Європі РФ не потрібно було переміщати засоби. Відповідно, на думку фахівців, ці кроки «варто розуміти як сигнали».

Експерти кажуть, що найімовірнішим індикатором неминучого вторгнення буде переміщення розгорнутих сил на «передові» позиції, яке, можливо, вже почалося.

Що таке Atlantic Council і чи важливі її поради

Атлантична рада (англ. Atlantic Council) – аналітичний центр, неурядова організація США, котра переважно займається міжнародними відносинами атлантичної спільноти.

Атлантична Рада з моменту її створення була безпартійною установою з членами «від поміркованих інтернаціоналістичних крил обох сторін». Незважаючи на свої зв'язки, Рада за статутом незалежна від уряду США та НАТО, зареєстрована, як неприбуткова організація.

Колишній Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен назвав Раду «видатним аналітичним центром з давньою репутацією», а колишній американський сенатор Річард Лугар зазначив, що Рада «високо цінується в межах атлантичної спільноти».

23 вересня 2014 року у Вашингтоні Президент СКУ (Світового Конґресу Українців) Евген Чолій та Президент і Головний директор «Atlantic Council» Фредерік Кемп (Frederick Kempe) підписали Меморандум про угоду – СКУ буде співпрацювати з «Atlantic Council» щодо імплементації проекту «Ініціатива України в Європі».

Ініціатива зосереджується на встановленні чітких основ політики та низки ініціатив, спрямованих на те, щоби міжнародне співтовариство вповні підтримало незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України – в тому числі й Криму – та її євроатлантичну інтеграцію.