Всупереч заявам Міністерства оборони РФ про відведення військ від українського кордону, Росія продовжує перекидати свої сили до регіону. Про це заявив голова військової розвідки Великої Британії Джим Хокенхалл та неназваний високопосадовець у Білому домі, повідомляє Deutsche Welle у четвер, 17 лютого.

Хокенхалл зазначив, що Велика Британія не побачила доказів відведення російських військ від кордону України. Навпаки, за даними розвідки, у бік України рухається додаткова бронетехніка, гелікоптери, а біля кордону був помічений польовий шпиталь.

Заяву російської влади про відведення сил назвав хибною також американський чиновник. З його слів, США мають дані, що Росія перекинула до українського кордону до 7000 солдатів.

Міноборони Росії заявило, що російські війська Південного і Західних округів завершили свої навчання і почали повертатися до пунктів постійної дислокації, 15 лютого.

Інформацію про відведення російських військ від українського кордону не підтвердили розвідки США і України. Своєю чергою, Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попри заяви про відведення, за його оцінками, «кількість російських військових продовжує збільшуватися».