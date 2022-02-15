Міноборони РФ заявило, що російські війська Південного і Західних округів завершили свої навчання і почали повертатися до пунктів постійної дислокації. Про це повідомляє російська інформагенція РІА, посилаючись на представника міноборони Ігоря Конашенкова.

За його словами, після закінчення навчань війська, як і зазвичай, здійснять марші комбінованим способом до пунктів дислокації. Конашенков зазначив, що російські військовослужбовці продовжують навчання на деяких напрямках. Водночас, війська Східного округу наразі лишаються в Білорусі, шоб «завершити ще частину навчань».

Чисельність відведених угруповань не уточняється. Відомо, що Росія для навчань перекинула у Білорусь близько 30 тис. військових, бронетехніку, зенітно-ракетні комплекси С-400, зенітно-гарматний дивізіон «Панцир-С», винищувачі Су-35 та штурмовики Су-25. Відомо, що на навчаннях відпрацьовували захисні і наступальні проти «західних ворогів».

Представники НАТО наразі не коментували цю заяву, Пентагон також не підтвердив виведення військ РФ з Білорусі.

За даними розвідки США, одним із варіантів можливого російського наступу на Україну розглядалася атака з території Білорусі. Білорусь та Росія вже багато років координують дії своїх армій. 4 листопада 2021 року Путін та Лукашенко підписали нову «Військову доктрину Союзної держави», де, поміж іншого, вони вирішили координувати «захист єдиного кордону Союзної держави».