США вважають, що загострення російсько-українських відносин все ще можна вирішити дипломатичним шляхом

Згідно з даними американської розвідки, Кремль ще не ухвалив остаточне рішення починати широкомасштабний наступ в Україні. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс, інформує «Українська правда».

«Я хочу наголосити ще раз, що офіційні особи США не казали офіційно. Ми не заявляли, що президент Путін ухвалив остаточне рішення починати широкомасштабний наступ в Україні. Тому ми і кажемо, що залишається незначна можливість розв’язати цю ситуацію через дипломатичні перемовини», – сказав він.

В той самий час, за його словами, дії Росії наразі вказують на її підготовку до широкомасштабного вторгнення в Україну. На це вказують, зокрема, зосередження поблизу кордонів з Україною російської військової техніки та особового складу.

Нед Прайс наголосив, що США готові вести діалог з Росією щодо безпеки в Європі відразу, як Росія почне деескалацію.

На запитання журналістів, що означає «деескалація» в розумінні американського уряду, Прайс пояснив, що передовсім це стосується відведення військ від українських кордонів.

Як інформував ZAXID.NET,американська розвідка раніше заявляла, що ймовірний напад Росії на Україну розпочнеться 16 лютого.

Росія наразі зосередила біля України 140 тис. своїх військових. Вона вимагає від України виконувати Мінські домовленості за своїм сценарієм. Також Росія вимагає від НАТО ніколи не включати до свого складу Україну, не розширюватися на схід і повернутися до конфігурації 1997 року, коли до його складу входили 17 країн, а не 27, як зараз.

На тлі загрози ймовірного вторгнення понад 10 країн закликали своїх громадян покинути Україну. Крім того, Канада і США перенесли свої посольства з Києва до Львова, а Німеччина переносить з Дніпра до Львова своє консульство.

Натомість секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов сьогодні заявив, що силові структури не бачать імовірності того, що найближчими днями, а саме 16-17 лютого, може розпочатися широкомасштабне вторгнення з боку Росії.