Президент США Джо Байден сказав іншим лідерам ЄС і НАТО, що за даними США, російський президент Володимир Путін вирішив вторгнутися в Україну найближчими днями, стверджує впливова британська газета The Guardian із посиланням на неназвані дипломатичні джерела. Водночас німецький Der Spiegel пише, що такі дії можуть розпочатися, імовірно, вже 16 лютого.

Про те, що Росія може напасти на Україну наближчими днями Джо Байден розповів союзникам 11 лютого на зустрічі, на якій обговорювали останні розвідувальні дані про нарощування російських військових.

Того ж дня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив на брифінгу, що Росія може розпочати вторгнення ще під час проведення Зимових Олімпійських ігор, тобто до 20 лютого. Він підкреслив, що, на думку офіційного Вашингтона, в Росії ще не ухвалили рішення з цього приводу. Радник Байдена також закликав громадян США, які перебувають в Україні, негайно виїхати звідти впродовж наступних 24-48 годин.

Водночас за даними Spiegel, ЦРУ і американські військові і повідомили уряд Німеччини та інші держави НАТО про побоювання, що російський напад на Україну може статися вже наступної середи, 16 лютого.

Нагадаємо, що Росія зосередила поблизу України вже 140 тис. військових. Аналітики прогнозували, що Росія завершить підготовку до вторгнення через два тижні.