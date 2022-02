Колона вантажівок «Росгвардії»

Журналісти-розслідувачі Conflict Intelligence Team (СІТ) помітили, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку, зокрема комплекси «Іскандер», та підрозділи внутрішніх військ в десятках кілометрів від кордону з Україною. Про це в інтерв’ю «Громадському радіо» розповів аналітик СІТ Кирило Михайлов.

«За нашими спостереженнями потрібні ще тиждень-два, аби завершити можливі підготовчі дії для потенційного масштабного наступу», – розповів він.

Аналітик СІТ зазначив, що техніку звозять в населені пункти, що розташовані в десятках кілометрів від кордону Чернігівської області.

«Також ми спостерігаємо перекидання елементів 6-ї загальновійськової армії з районів Санкт-Петербургу і 2-ї загальновійськової армії, яка в основному перебуває на кордоні з Казахстаном», – додав він.

За словами Михайлова, нещодавно фахівці спостерігали за стягуванням техніки «Росгвардії» до кордонів з Україною.

«Оскільки ці підрозділи виконують поліцейську функцію, їх хочуть використовувати для контролю за шляхами чи боротьби з партизанами», – додав він.

Крім того, у CIT є докази того, що Росія завозить з інших регіонів додатково ракетні комплекси «Бук» та «Іскандер», окрім тих, що вже розташовані на території Білорусі та полігонах уздовж українських кордонів.

«Ми не можемо давати кількісні оцінки, на це потрібен час. Але інші експерти, які вивчають ситуацію, підтверджують дані, які озвучують американці щодо чисельності військ, – про близько 83 батальйонних тактичних груп. Планується довести кількість до 100, а це від 60 тис. до 100 тис. добре підготованих контрактників, які будуть готові до певних операцій. Тобто приблизно це той авангард, який буде залучений», – розповів він.

Як інформував ZAXID.NET, 6 лютого The Washington Post, The New York Times і Reuters з посиланням на джерела повідомили, що Росія стягнула 70% військ, необхідних для вторгнення в Україну. Два тижні тому військ було менше. Крім цього, було опубліковано план російської окупації України.

Fox News з посиланням на джерела в Конгресі повідомив, що голова Обʼєднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі говорив конгресменам, що Київ у разі вторгнення може пасти протягом 72 годин.