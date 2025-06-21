Личаківський районний суд Львова визнав місцевого мешканця Романа М. винним у самовільному залишення частини (СЗЧ). За неодноразові втечі та ухилення від служби солдату призначили тюремний термін.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі у червні 2025 року, львів’янин Роман М. під час мобілізації проходить службу в одній з військових частин. Протягом 2024-2025 років солдат тричі вчиняв СЗЧ та ухилявся від служби. Після перших двох СЗЧ, які тривали до трьох тижнів кожен, військовий продовжував службу, але незабаром знову втікав. Останнє СЗЧ тривало із жовтня 2024 року до кінця травня 2025 року.

Щодо Романа М. порушили кримінальне провадження за фактом втечі з місця служби. У суді солдат визнав свою провину, просив суворо не карати та дозволити йому проходити військову службу.

Цю справу розглядав суддя Роман Грицко, який дослідив усі матеріали та дані про обвинуваченого. Зокрема, у січні 2025 року його судили за крадіжку, але тюремне ув’язнення замінили іспитовим терміном.

Суддя визнав Романа М. винним у СЗЧ та призначив покарання – п’ять років тюрми. На вирок ще можна подати апеляційну скаргу.