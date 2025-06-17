Правоохоронці повідомили ректору та вісьмом його підлеглим про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України

СБУ та Нацполіція викрили у Запоріжжі ректорат одного з університетів, який продав майже три тисячі фейкових посвідчень аспірантів. З судового реєстру відомо, що йдеться про Класичний приватний університет, на який раніше звертали увагу журналісти-розслідувачі. Його очолює ректор Віктор Огаренко.

Як вказано у повідомленні СБУ за 17 червня, викрито ректора приватного університету, який за хабарі оформлював ухилянтів до аспірантури. До злочинної групи він залучив ще вісьмох своїх підлеглих, серед них – його заступники та керівництво інститутів навчального закладу.

Ректорат зараховував чоловіків призовного віку на денну форму навчання без будь-яких вступних іспитів та без відвідування занять. Цією схемою скористались 2966 військовозобов’язаних, які використовували фейкове навчання, щоб отримати відстрочку від призову.

«Вартість такого оформлення становила до 5 тисяч доларів США готівкою з однієї особи. Після надання документів “аспіранти” додатково сплачували на реквізити вишу встановлену суму за два семестри у розмірі майже 20 тис. гривень. Потім, за матеріалами справи, організатори оборудки знімали кошти з рахунку університету та розподіляли між собою», – вказано у повідомленні СБУ.

СБУ не розголошує назву навчального закладу, керівництво якого продавало посвідчення аспірантів. Однак у судовому реєстрі є низка ухвал щодо посадовців Класичного приватного університету у Запоріжжі – NGL.media писали, що цей університет є рекордсменом за кількістю внесених у ЄДЕБО аспірантів та, за даними МОН, перевищив ліцензований обсяг на майже 3,5 тис. осіб.

Ректор Класичного приватного університету Віктор Огаренко у розмові з NGL.media переконував, що набирати аспірантів поза лімітами були вимушені через брак коштів. «Ми були на грані того, щоб звільняти з роботи тих, хто тут працював. Тому було прийняте таке колективне рішення вченою радою», – заявив він.

Відомо, що Міносвіти у 2024 році анулювало ліцензію Класичного приватного університету на навчання в аспірантурі, але університет подав до суду та зупинив дію наказу МОН.

«Службові особи ВНЗ Класичний приватний університет, а саме ректор, перші проректори, проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач аспірантури та докторантури, директор Інституту журналістики і масової комунікації, директор Інституту економіки, директор Інституту управління, залучивши підконтрольних їм співробітників, а саме: заступника директора з навчальної та навчально-методичної роботи Інституту журналістики і масової комунікації, завідуючу кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Інституту права, начальника відділу якості освіти, ліцензування та акредитації Класичного приватного університету, налагодили механізм вимагання неправомірної вигоди від абітурієнтів за можливість вступу до ВНЗ на аспірантуру, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей», – вказано в ухвалі суду.

Наразі правоохоронці повідомили ректору та вісьмом його підлеглим про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією та участь у злочинній організації);

ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

ст. 336 (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період).

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.