Під час повномасштабної війни в Україні різко зросла кількість аспірантів – чоловіки призовного віку масово вступали на контракт, щоб отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Міністерство освіти і науки (МОН) проводить перевірки успішності аспірантів. Заступник міністра Михайло Винницький розповів «24 каналу», що у 2025 році з університетів уже відрахували 4-5 тисяч аспірантів.

За словами Михайла Винницького, перевірки успішності стосуються тих аспірантів, які вступили у 2022-2023 роках. До прикладу, лише у 2023 році в Україні було 18 тис. вступників в аспірантуру – до початку повномасштабної війни щороку на аспірантуру (бюджет і контракт) вступали близько 7-8 тисяч людей.

«Наразі не маю остаточних цифр, але знаю, що приблизно 4-5 тисяч вже не є аспірантами з різних причин. Їх відрахували цьогоріч», – сказав Михайло Винницький.

Посадовець розповів, що відрахування відбуваються або внаслідок загальнонаціональної перевірки, або керівництво університетів ухвалює такі рішення самостійно. Він загадав про Луцький національний технічний університет, із якого торік відрахували тисячу студентів-чоловіків.

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У травні 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, чоловіки, які здобувають другу чи третю вищу освіту втратили право на відстрочку.

«Важливо розуміти, що не тільки держава перевіряє – ми довіряємо наших закладам освіти. Маємо приклади, коли університети самі бачать, що до них прийшли аспіранти, які насправді не виконують освітньої програми, не пишуть статей, дисертацій, не проводять дослідження», – сказав заступник міністра освіти.

Нагадаємо, що у 2024 році через випадки фіктивного навчання Міносвіти змінило правила вступу до аспірантури: вступити на контракт можна лише на заочну або вечірню форми, які не дають права на відстрочку, а навчання на денній формі можливе лише на бюджеті. У 2025 році кількість бюджетних місць планують скоротити із 7000 до 5000 (майже 30%). У МОН пояснили, що кількість місць скоротять, щоб аспірантуру використовували за призначенням, а не як можливість отримати відстрочку від мобілізації.